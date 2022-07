Kriminalität Streitschlichter durch Messerattacke schwer verletzt

Ein 22-Jähriger, der in der Nacht zum Sonntag in Memmingen einen Streit schlichten wollte, ist durch Messerstiche- und schnitte schwer verletzt worden. Der 21 Jahre alte mutmaßliche Täter sei daraufhin mit dem Fahrrad geflüchtet, teilte ein Polizeisprecher mit. Weil ihn die Menschen vor Ort namentlich kannten, wurde der Flüchtige am frühen Sonntagmorgen schnell gefunden und festgenommen. Der schwer verletzte 22-Jährige kam in ein Krankenhaus.

dpa