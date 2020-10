Anzeige

Polizei Strengere Kontrolle der Maskenpflicht Ab Samstag erhöht Bayerns Polizei den Druck auf alle Maskenmuffel im Freistaat.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

München.„Wir müssen alles unternehmen, um die sprunghafte Ausbreitung des hochgefährlichen Virus einzudämmen und gleichzeitig einen Lockdown zu verhindern“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Er kündigte an, dass die Polizei die neuen Vorgaben zum Infektionsschutz und damit auch die erweiterte Pflicht zum Tragen von Masken „noch häufiger und konsequenter“ kontrollieren werde als bislang im Verlauf der Pandemie. Schwerpunkte seien dabei der öffentliche Personenverkehr sowie stark frequentierte Plätze.

Das Kabinett hatte am Donnerstag beschlossen, dass ab Samstag bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Region überall dort Masken getragen werden müssen, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Eine Maskenpflicht gilt dann etwa in Fußgängerzonen, auf Marktplätzen, in allen öffentlichen Gebäuden, an Hochschulen auch in Vorlesungen, aber auch auf Begegnungs- und Verkehrsflächen wie etwa in Fahrstühlen und in Eingangsbereichen von Hochhäusern.

Außerdem müssen Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sowie auf Tagungen, Kongressen, Messen, in Kinos und Kulturstätten. Zudem gelte eine Maskenpflicht dann auch „am Arbeitsplatz dort, wo kein Abstandhalten möglich ist, insbesondere bei Begegnungsflächen, in Fahrstühlen, Fluren, Kantinen. Auch in Schulen in Gebieten mit einer Inzidenz ab 35 gilt ab Montag die Maskenpflicht im Unterricht für Schüler und Lehrer, ab einem Wert von 50 auch in Grundschulen, Horten und in der Mittagsbetreuung.

Gerade das Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung helfe, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. „Leider sind nicht alle vernünftig genug, das zu kapieren“, sagte Herrmann. „Deshalb wird die Polizei Verstöße gegen die Maskenpflicht konsequent mit einem Verwarnungsgeld sanktionieren oder sogar Anzeige beim Gesundheitsamt erstatten. Dann drohen saftige Geldbußen von mindestens 250 Euro.“ Rund 25 000 Verstöße gegen die Maskenpflicht hat die Polizei im Verlauf der Pandemie bislang in Bayern festgestellt.