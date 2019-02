Tragödie Stromschlag tötet Regensburger Bei Arbeiten an einem Stromverteilerkasten im Landkreis Straubing-Bogen ist am Dienstag ein 53-Jähriger ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Warnschild warnt an einem Zaun vor Strom. Foto: Armin Weigel/Archiv

Regensburg.Bei einem Betriebsunfall ist am Dienstag ein 53-jähriger Mann aus dem östlichen Landkreis Regensburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der Mann an einem Stromverteilerkasten in der Chamer Straße in Parkstetten (Lkr. Straubing-Bogen), als er aus noch ungeklärter Ursache einen tödlichen Stromschlag erlitt.

Ein Notarzt wurde sofort verständigt, dieser konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Betriebsunfall hat die Kriminalpolizei Straubing im Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt, dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt und der Berufsgenossenschaft übernommen.

Nach dem Unfall habe es in mehreren Orten Stromausfälle gegeben. Ob diese mit dem Unfall zu tun hatten, war - wie auch die Unfallursache - nach Auskunft der Polizei zunächst unklar.

