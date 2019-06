Energie Stromtrassen unter der Erde Wirtschaftsminister Altmaier setzt im Dreiländereck Bayern, Hessen, Thüringen auf bürgerfreundliche Lösungen.

Mail an die Redaktion In Rohren für Erdkabel wird Strom transportiert. Foto: Roland Weihrauch/dpa

München.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich mit den Ländern auf einen Vorschlag zum umstrittenen Ausbau von Stromnetzen im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen geeinigt. Der Ausbau solle auf das „erforderliche Maß“ beschränkt werden, sagte er gestern. Bürgerfreundliche Lösungen sollen verstärkt zum Einsatz kommen, insbesondere durch die Erdverkabelung weiterer Abschnitte. „Dadurch werden die Länder Bayern und Thüringen entlastet, ohne dass es in Hessen zum Neubau weiterer Leitungstrassen kommt. Das ist ein wichtiger und guter Tag für die Energiewende und ihr Gelingen. Wir haben einen entscheidenden Durchbruch erreicht für den Netzausbau in Süddeutschland.“

Altmaier sagte, mit der Vereinbarung werde eine der größten Baustellen beim Netzausbau geschlossen. Vorausgegangen waren monatelange Verhandlungen. Altmaier und die Energieminister legen aber Wert auf die Feststellung, dass eine Entscheidung über Stromtrassen nur im gesetzlich dafür vorgesehenen Verfahren von den zuständigen Behörden erfolgen könne. Die Bundesnetzagentur solle nun die Vorschläge prüfen.

Konkret ist etwa vorgesehen, dass die Kapazität der neuen Stromautobahn Suedostlink erhöht werden soll, damit die Trasse nicht so breit wird. In den Abschnitten, in denen Suedostlink als Freileitung errichtet werde, solle die Option einer gemeinsamen Führung mit bestehenden Drehstromleitungen verfolgt werden. Die insgesamt rund 580 Kilometer lange Gleichstromleitung soll nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers Tennet dafür sorgen, dass in erster Linie Strom aus erneuerbaren Energien von Nord nach Süd transportiert werden kann.

Die Taskforce Netzausbau Bayern, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie teilt dazu mit: Der SuedOstLink werde anstatt mit Leerrohren von Anfang an mit innovativen 525-kV- anstelle der 320-kV-Kabeltechnologie umgesetzt. Damit sei eine den weiteren Netzausbau an anderer Stelle vermeidende Erhöhung der Übertragungsleistung auf 4 GW ohne eine Verbreiterung der Trasse möglich. Das Ministerium werde sicherstellen, dass die Bundesnetzagentur eine ernsthafte und detaillierte Prüfung der Frage einer möglichen Bündelung des SuedOstLinks mit dem Verlauf der Bundesautobahn A93 vornimmt. (dpa)

