Strom Stromversorgung im Landkreis Miltenberg wieder intakt Nachdem es im Landkreis Miltenberg wegen der starken Schneefälle in der Nacht auf Samstag zu Stromausfällen in 31 Orten gekommen war, sind mittlerweile wieder alle Gemeinden ans Stromnetz angeschlossen. Wie das Landratsamt Miltenberg am Sonntag mitteilte, brach in manchen Ortsteilen die bereits wiederhergestellte Stromleitung am Samstagnachmittag ein weiteres Mal wegen eines umgestürzten Baumes ein.

Mail an die Redaktion Der eingeschaltete Schutzschalter einer Mehrfachsteckdose leuchtet rot. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Insgesamt waren über 130 Helfer der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks, des Bayerischen Roten Kreuzes sowie Mitglieder der Führungsgruppe Katastrophenschutz über 24 Stunden im Einsatz. Ohne dieses „unermüdliche Engagement“ wäre das Freiräumen der Straßen und die Wiederherstellung der Stromversorgung nicht möglich gewesen, bedankt sich Landrat Jens Marco Scherf.