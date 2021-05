Anzeige

Tennis Struff kämpft um ersten ATP-Finaleinzug seiner Karriere Jan-Lennard Struff kämpft bei den BMW Open in München um seinen ersten Finaleinzug auf der ATP-Tour.

München.Der Tennisprofi aus Warstein trifft im Halbfinale des Sandplatzturniers heute (13.30 Uhr) auf Ilja Iwaschka. Der belarussische Qualifikant hatte am Freitag im Viertelfinale überraschend Favorit Alexander Zverev bezwungen und ein deutsches Duell in der Vorschlussrunde verhindert. Der 31 Jahre alte Struff war 2014 bereits im Halbfinale von München gestanden. Nun winkt ihm der größte Erfolg seiner Karriere. Am Vormittag müssen am Aumeisterweg noch die zwei anderen Viertelfinals beendet werden, die am Freitag wegen Regens abgebrochen wurden.

