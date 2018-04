Kabinett Student kämpft gegen „Kreuzzwang“ Der Regensburger Tarek Carls startet eine Unterschriftensammlung gegen die Söders Initiative, in Behörden Kreuze anzubringen.

Markus Söder bringt in der Staatskanzlei ein geweihtes Kreuz an.

Regensburg.Ein Regensburger Student hat im Internet eine Unterschriftensammlung gegen die Kreuz-Offensive von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestartet. Die Aktion mit dem Titel „Kein #Kreuzzwang in öffentlichen Institutionen“ läuft seit Mittwochabend. Bis Donnerstagmittag hatten gut 25 000 Menschen unterschrieben. Der 23-jährige Psychologie-Student Tarek Carls, studentischer Sprecher der Universität Regensburg, fordert die Landesregierung auf, die „Vorschrift, Kruzifixe in allen öffentlichen Institutionen aufzuhängen, zurückzuziehen“. Der Beschluss missachte „das Gebot der weltanschaulichen Neutralität des Staates“.

Der Freistaat Bayern sei ein großer Arbeitgeber, bei dem Menschen unterschiedlichster Glaubensrichtungen zusammenarbeiten. „Nun alle Arbeitnehmer dazu verpflichten, unter dem Kruzifix zu arbeiten, setzt hier ein völlig falsches Signal“, sagte Carls. Er hofft, die Unterschriftenliste demnächst Söder übergeben zu können.

Christliche Jugendverbände gegen Söders Kruzifix-Pläne

Söder hat mit seinen umstrittenen Kruzifix-Plänen den Unmut christlicher Jugendverbände auf sich gezogen. „Als junge Christinnen und Christen sind wir persönlich schockiert und betroffen“, schrieben der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Bayern (BDKJ) und die Evangelische Jugend Bayern (EJB) am Donnerstag in einem gemeinsamen offenen Brief an die Staatsregierung.

Das Ursymbol des Christentums werde instrumentalisiert und als Ausgrenzungssymbol missbraucht. In dem Beschluss des Kabinetts, in den Eingangsbereichen aller Behörden des Freistaats ein Kreuz anbringen zu lassen, sehen der BDKJ und die EJB eine „theologische Entleerung und Missachtung religiöser Sinndeutung und Identität“. Beide Verbände sprachen in ihrem Brief von einer politisch-nationalen Vereinnahmung und riefen die Regierung auf, die Pläne zurückzuziehen.

Hier müssen in Zukunft Kreuze hängen Der Ministerrat hat am vergangenen Dienstag beschlossen, dass „im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes im Freistaat ... deutlich wahrnehmbar ein Kreuz als sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten der Rechts- und Gesellschaftsordnung in Bayern und Deutschland anzubringen“ ist.

Die Verpflichtung gilt für alle Behörden des Freistaats Bayern ab dem 1. Juni 2018. Damit sind alle Dienstgebäude gemeint. Gemeinden, Landkreisen und Bezirken wird das Anbringen von Kreuzen nur empfohlen. Auch staatliche Schulen müssen laut Kultusministerium Kreuze im Eingangsbereich anbringen.

Unter die Regel fällt laut Markus Roth, Pressesprecher der Regierung der Oberpfalz, die Bezirksregierung als staatliches Gebäude. Die Wahl haben staatliche Gebäude, die keine Behörden sind, wie die Staatsoper, Theater, Bezirkskrankenhäuser, Universitäten oder etwa das Schloss Neuschwanstein.