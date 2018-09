Internet

Studie: Bayern kommt beim Breitbandausbau voran

Während Bayern beim Ausbau herkömmlicher Breitbandanschlüsse gut voran kommt, gibt es bei der Versorgung mit Glasfaser einer neuen Studie zufolge Nachholbedarf. „Reine Glasfaseranschlüsse sind für 10,6 Prozent der Haushalte in Bayernverfügbar“, schreiben die Autoren einer Studie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Damit liege Bayern bundesweit auf Rang drei. „Bis zur flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser ist noch Erhebliches zu leisten“, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt, am Mittwoch in München bei der Vorstellung der Studie. Ein Grund dafür sei allerdings auch die geringe Nachfrage.