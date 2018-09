Gesundheit

Studie: Im Jahr 2035 rund 500 000 Pflegebedürftige

In Bayern werden im Jahr 2035 voraussichtlich rund eine halbe Million Menschen pflegebedürftig sein. Das entspricht dann 3,9 Prozent der Bevölkerung, wie aus einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde. 2015 lag der Anteil der Menschen, die im Freistaat auf Pflege angewiesen waren, bei rund 374 000 (2,9 Prozent).