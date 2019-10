Hochschule Studiengang für Hebammen gestartet An der OTH geht es um praxisnahe Arbeit mit Schwangeren. 28 Studentinnen haben sich jetzt für Hebammenkunde entschieden.

von Elisabeth Kowol und Kristina Stein

Mail an die Redaktion Die Studentinnen wurden vom Präsidium der OTH, Regionalpolitikern und der Geschäftsführerin der Hedwigsklinik begrüßt. Foto: Stein

Regensburg.Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg begrüßte 28 Studentinnen, die den neuen Studiengang Hebammenkunde gewählt haben. „Es hat länger als neun Monate gedauert, mit einigen Geburtswehen, um diesen Studiengang ins Leben zu rufen“, sagte Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger in ihrer Begrüßungsrede.

An der vierjährigen Planung des Studiengangs war besonders die Vizepräsidentin der OTH, Klaudia Winkler, beteiligt: „Aufgrund der hohen Bewerberzahl von 200 Interessierten haben wir das limitierte Angebot von 20 auf 28 Plätze erweitert.“ Der Studiengang bietet die Möglichkeit, praktische Erfahrungen kombiniert mit fundierten wissenschaftlichen Kenntnissen zu vereinen. So können die angehenden Hebammen bestens auf ihren zukünftigen Berufsalltag vorbereitet werden.

„Eine Gesellschaft, die den Stellenwert des Kindes nicht würdigt, hat keine Zukunft“, betonte der Chamer Landrat Franz Löffler, der ebenso maßgeblich an der Initiative beteiligt war. Die Region habe, laut Löffler, die besten Bildungsvoraussetzungen. Auch Sabine Beiser von der Hedwigsklinik freute sich über die Etablierung des Studiengangs: „Durch die Akademisierung bekommen die Menschen einen ganz anderen Blickwinkel für den Beruf der Hebamme.“ Auf sieben Semester werden insgesamt 3000 Praxisstunden in 17 Kliniken in der ganzen Region verteilt geleistet. Der Bachelorstudiengang ist speziell auf die praktische Komponente fixiert. Von 210 Leistungspunkten werden 100 in den Praxiseinheiten erworben.

Abschließend wollte Schweiger von den Studierenden wissen, warum sie sich für Hebammenkunde entschieden haben. Die jungen Frauen erzählten von ihren persönlichen Geschichten auf dem Weg zum richtigen Studiengang: „Ich habe früher als Kinderkrankenschwester gearbeitet, als sich die Möglichkeit ergeben hat, einen Bachelor zu erwerben, wollte ich diese Chance nutzen“, sagte Maria Schober. OTH-Präsident Prof. Dr. Wolfgang Baier bedankte sich zum Abschluss bei allen beteiligten Institutionen.

