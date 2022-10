Jetzt bewerben Studieren und gleichzeitig Journalist werden: Stipendium der Mediengruppe Bayern

Gabriel Bub und Lisa Plank gehören zu den mittlerweile über 150 Absolventen des Stipendienprogramms.

Passau, Stadt.Ein beliebiges Fach an der Uni studieren und parallel eine journalistische Ausbildung zum Redakteur durchlaufen - diese Möglichkeit bietet nun wieder das Stipendien-Modell der Mediengruppe Bayern, zu der Passauer Neue Presse, Donaukurier und Mittelbayerische Zeitung gehören. Bis zum 11. Dezember 2022 läuft dieses Jahr die Bewerbungsfrist.

Das seit über 30 Jahren bewährte Modell sieht für die Stipendiatinnen und Stipendiaten ein vollwertiges Redaktionsvolontariat vor. Die Besonderheit: Die Ausbildung ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt und findet in den Semesterferien oder in Freisemestern statt. Von den insgesamt 18 Monaten werden zwölf in Lokal- und Zentralredaktionen der Mediengruppe abgeleistet, sechs Monate sind der Ausbildung bei anderen Verlagshäusern oder Firmen vorbehalten. Am Ende haben die Stipendiatinnen und Stipendiaten damit nicht nur einen Studienabschluss in der Tasche, sondern auch eine vollwertige Berufsausbildung, die ihnen die Tür in sämtliche Kommunikationsberufe weit öffnet. Wer in das duale Ausbildungsmodell aufgenommen wird, erhält zugleich drei Jahre lang monatlich ein Stipendium von 350 Euro.







Weitere Infos zu Bewerbung und Auswahlverfahren gibt es unter oder Tel. 0851/802-269. Außerdem finden zwei Infoveranstaltungen statt:

- an der Universität Regensburg am Montag, 7. November, ab 18 Uhr im Raum PT 2.0.4

an der Universität Passau am Donnerstag, 10. November, ab18 Uhr im Raum ITZ SR 002