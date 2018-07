Theater Stückl bleibt bis 2025 Intendant des Münchner Volkstheaters Christian Stückl bleibt bis 2025 Chef des Münchner Volkstheaters. Am Mittwoch unterschrieb er seinen neuen Vertrag, der alte lief bis 2020. „Er ist dann länger als Helmut Kohl im Amt“, sagte der Münchner Kulturreferent Hans-Georg Küppers. Im Gegensatz zu dem früheren Bundeskanzler sei Stückl aber immer neugierig und abwechslungsreich geblieben, „ein Theatervieh“. Er habe es geschafft, „Bewährtes und Neues, Tradition und Zukunft“ zu verbinden. „Das schaffen nicht alle.“ Stückl soll auch nach dem Umzug des Theaters in das Münchner Schlachthofviertel für Kontinuität sorgen.

Mail an die Redaktion Der Intendant des Münchner Volkstheaters Christian Stückl. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.Stückl, der auch die Passionsspiele in Oberammergau leitet, ist seit 2002 Volkstheater-Intendant. Unter ihm entdeckte ein junges Publikum das Haus, das erfolgreiche Nachwuchs-Festival „Radikal jung“ ist weit über die Stadtgrenzen bekannt. In einigen Jahren zieht das Theater um, 2021 soll es am neuen Standort wieder eröffnet werden. Er habe länger überlegt, ob er weitermachen soll, sagte Stückl. Aber: „Gerade über diese Bauphase möchte und muss ich weitermachen.“

Bei der Vertragsunterzeichnung sollte ursprünglich auch Münchens zweiter Bürgermeister Josef Schmid dabei sein. Küppers las eine SMS von ihm vor, in der der CSU-Politiker sein Fernbleiben mit der aktuellen Entwicklung „in Hinblick auf die Abschmelzung der politischen Neutralitätspflicht“ begründete. Die Stadtrats-CSU kritisiert, dass das städtische Volkstheater und die städtischen Kammerspiele einen Aufruf zu einer Anti-CSU-Demonstration am Sonntag unterschrieben haben und fordert „dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen“.