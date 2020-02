Fußball Stürmerin Beerensteyn bleibt bei Bayern Die Münchner haben den Vertrag der Torjägerin verlängert. Die 23-Jährige ist seit 2017 im Team von Jens Scheuer.

Mail an die Redaktion Lineth Beerensteyn (rechts) aus den Niederlande und Abby Dahlkemper aus den USA in Aktion. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

München.Der FC Bayern München hat seine Torjägerin Lineth Beerensteyn weiter an sich gebunden. Die Vize-Weltmeisterin aus den Niederlanden verlängerte ihren Vertrag bis 2022, wie der Verein aus der Frauen-Fußball-Bundesliga am Freitag bekanntgab. Die heute 23-Jährige war 2017 an die Isar gekommen. In der aktuellen Saison erzielte sie sieben Treffer und ist damit zusammen mit Jovana Damnjanović die erfolgreichste Torjägerin im Team von Jens Scheuer.

