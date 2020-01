Wetter Stürmisches Wetter in Bayern erwartet In Bayern wird es stürmisch. Auch Ostbayern bleibt laut dem Deutschen Wetterdienst nicht vor den Sturmböen verschont.

Merken

Mail an die Redaktion Nach einer kalten Nacht sind mit Frost überzogene Sträucher an einer Weide zu sehen. Foto: Stephan Jansen/dpa-Archiv

München.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, teilen die Meteorologen mit. Am heftigsten betroffen wird Südbayern sein, aber auch für Ostbayern gibt es Warnungen vor (schweren) Sturmböen.

Im Süden des Freistaats erwartete der DWD oberhalb von 1500 Metern gar orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten mit rund 100 Kilometern pro Stunde, auf exponierten Alpengipfeln mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Für acht Landkreise sprach der DWD daher eine amtliche Unwetterwarnung aus, unter anderem für die Landkreise Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Traunstein und Oberallgäu.

Vor allem in Niederbayern und in Alpentälern sei bis zum Vormittag Glatteis durch gefrierenden Regen möglich. Die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefe Lagen. Die DWD-Meteorologen erwarteten vereinzelt kurze Gewitter. Die Höchstwerte erreichen drei bis neun Grad. Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt, nur gelegentlich scheint die Sonne. Es bleibt windig, lokal sind weiterhin stürmische Böen möglich. Am Donnerstag und Freitag klettern die Temperaturen auf bis zu 13 Grad, es bleibt bewölkt.

Für Stadt und Landkreis Regensburg, Stadt und Landkreis Neumarkt, Stadt und Landkreis Schwandorf, Stadt und Landkreis Cham sowie Stadt und Landkreis Kelheim besteht bis Dienstag, 20 Uhr eine Warnung vor Sturmböen. Für die gesamte Region gibt es zudem eine Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4). Diese gilt bis Dienstag, 13.30 Uhr. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen Gefahren: „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.“ (wo/dpa)

Weitere interessante News und Artikel aus Bayern finden Sie hier.