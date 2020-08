Anzeige

Unfälle Stürzt in die Tiefe: Bauarbeiter stirbt Ein 25-Jähriger ist auf einer Baustelle in Nürnberg drei bis vier Stockwerke abgestürzt und an seinen Verletzungen gestorben.

Mail an die Redaktion Der Bauarbeiter ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Foto: Boris Roessler/picture alliance/dpa

Nürnberg.Der Mann war am Freitagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache in einem Rohbau abgestürzt und auf dem Boden aufgeprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach einer „komplizierten Bergung“ des Schwerverletzten durch die Feuerwehr sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort ist der 25-Jährige nach Polizeiangaben seinen Verletzungen erlegen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.