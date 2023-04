Fiepen in Tiefgarage gehört Stundenlanger Einsatz: Feuerwehr München befreit Eichhörnchen-Junge aus Rohr

Die Helfer orteten das Fiepen in der Tiefgarage des Gebäudes, montierten einige Rohrteile ab und befreiten so den Eichhörnchen-Nachwuchs. −Symbolbild: dpa

München, Landeshauptstadt.Zwei kleine Eichhörnchen sind in München in das Fallrohr einer Regenrinne gerutscht und von der Feuerwehr befreit worden.

Ein Zeuge hatte am Mittwochmorgen die Rufe eines Eichhörnchens auf dem Dach eines Hauses und zugleich ein Fiepen aus dem Rohr gehört und die Feuerwehr gerufen. Anscheinend riefen Muttertier und Junge einander, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Helfer orteten das Fiepen in der Tiefgarage des Gebäudes, montierten einige Rohrteile ab und befreiten so den Eichhörnchen-Nachwuchs.







Sie fingen die Kleinen ein und setzten sie ins Freie, wo sie und die Mutter wieder einander gerufen hätten, wie es hieß. Die Jungen seien auf einen Baum geklettert und nicht mehr zu sehen gewesen, auch die Mutter nicht. „Wir gehen von einer glücklichen Wiedervereinigung aus“, schrieb die Feuerwehr über den zweieinhalbstündigen Einsatz.

− dpa