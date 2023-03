Wetter Sturm in den Alpen und viel Regen im Norden Im Norden Bayerns müssen sich die Menschen auf Schneefall und Regen einstellen - an den Alpen wird es stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Mittwoch vor schweren Sturmböen zwischen 90 und 110 Stundenkilometern, auf den Gipfeln seien auch Orkanböen bis 130 Stundenkilometer möglich.

Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt.

München.Vor allem in Franken soll es bis zum Wochenende regnerisch bleiben. Nur am Samstag zeigt sich laut DWD die Sonne immer mal wieder. Am Wochenende sollen die Temperaturen zudem wieder nach unten gehen. Zeitweise fällt auch Schnee, der aber nicht liegen bleiben dürfte. Auch in Oberbayern sei Schneefall möglich.

Das regnerische Wetter soll der Prognose nach in der neuen Woche zunächst anhalten, allerdings steigen die Temperaturen dann wohl wieder.