Mail an die Redaktion Der Mond steht am frühen Morgen am Himmel hinter Tannen. Foto: Daniel Karmann/dpa

München.Die höchsten Windgeschwindigkeiten würden meist in der Nacht erreicht, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mit. Im Teilen Frankens und im Alpenvorland seien bis zu 75, in Mittelgebirgen bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich. Auf den höchsten Alpengipfeln sind demnach auch orkanartige Böen nicht ausgeschlossen.

Zudem warnt der Wetterdienst vor möglichen Gewittern mit Hagel vor allem im nördlichen Franken, die vom Donnerstagnachmittag bis in die Nacht andauern könnten. Im Oberallgäu sei in diesem Zeitraum Starkregen mit Mengen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter möglich. Oberhalb von 600 Metern in den Mittelgebirgen und 800 Metern in den Alpen könnte es wegen Schneefalls zudem glatt werden.

© dpa-infocom, dpa:210311-99-781937/2