Wetter Sturm und Schnee führen zu mehreren Verkehrsunfällen Während des Sturmtiefs „Roxana“ ist es in Bayern in mehreren Landkreisen zu Unfällen wegen umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste gekommen.

München.Verletzt wurde hierbei niemand, wie ein Polizeisprecher in Niederbayern am frühen Montagmorgen sagte. Auf der Bundesstraße 8 im Landkreis Deggendorf erwischte eine starke Windböe ein Gespann, wodurch sich der Anhänger vom Auto löste und in einen Seitengraben kippte.

Bei schneebedeckter Fahrbahn verlor ein Lastkraftwagenfahrer auf der Autobahn 99 in Oberbayern die Kontrolle über seinen 40-Tonner. Er kollidierte mit der Schutzplanke und blieb quer auf der Autobahn in Höhe Hohenbrunn stehen. Der 33 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall in der Nacht auf Montag unverletzt.

Im Landkreis Passau stürzte ein Baum auf die Gleise und verursachte eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Passau und Pocking. Im Vergleich zum benachbarten Bundesland Baden-Württemberg kam der Freistaat glimpflich durch die Unwetternacht.

