Wetter Sturmböen und Gewitter in Bayern Das Wetter beschert uns ein ungemütliches Wochenende. Der Wetterdienst warnt vor Gewittern in Cham und Schwandorf.

Merken

Mail an die Redaktion Bäume wiegen sich in einer Sturmböe. Bayern steht ein stürmisches Wochenende bevor. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa

München.Schon tagsüber war am Samstag mit starkem Wind und Dauerregen in Bayern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Abend werden die Sturmböen noch stärker. Die Meteorologen warnen vor allem im Alpenvorland sowie im Norden und Osten Bayerns vor schweren Böen. Für die Landkreise Cham und Schwandorf warnte der Wetterdienst außerdem vor schweren Gewittern am Samstagabend.

Am Sonntagabend könnte es noch windiger werden. Für das ganze Wochenende sagte der DWD vereinzelte Gewitter voraus.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!