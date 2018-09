Unwetter Sturmtief: Fabienne forderte eine Tote Heftige Orkanböen fegten am Sonntagabend über Ostbayern. Im Landkreis Bamberg erschlug ein Baum eine 78-Jährige.

Von Martin Kellermeier

Mail an die Redaktion Ein Kirwabaum ist auf ein Festzelt in einem Neumarkter Ortsteil gestürzt. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Sturmtief „Fabienne“ ist am Sonntagabend mit voller Wucht über Ostbayern gezogen. Gegen 18 Uhr erreichten die Einsatzzentrale im Polizeipräsidium der Oberpfalz die ersten Notrufe. Ein Polizeisprecher berichtete der Mittelbayerischen am späten Abend von über 330 unwetterbedingten Einsätzen in der Oberpfalz. Die meisten Notrufe erhielten die Beamten aus den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Weiden, Neustadt an der Waldnaab und Regensburg.

Zehn Verletzte gab es laut Polizei im Neumarkter Ortsteil Lippertshofen. Dort war die acht Meter lange Spitze eines Kirtabaums auf ein Festzelt gestürzt, in dem sich rund 30 Personen aufgehalten hatten.

Einen tragischen Fall gab es im Landkreis Bamberg: Auf einem Campingplatz im Landkreis Bamberg stürzte ein Baum um und erschlug eine 78-jährige Frau, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Gerüstteile flogen durch die Luft

Herumfliegende Gerüstteile beschädigten vor allem in der Stadt Regensburg mehrere parkende Autos. Im Baustellenbereich der A3 zwischen den Anschlussstellen Burgweinting und Regensburg-Ost waren Balken und kleinere Leitplanken umgefallen und mussten neu aufgebaut werden.

Für größere Verkehrsbehinderungen sorgten gleich mehrere umgestürzte Bäume auf der A93 bei Weiden. Die Autobahn musste laut Polizei dort für drei Stunden gesperrt werden. Mit schwerem Gerät beseitigten Feuerwehr und THW die Bäume von der Fahrbahn. „Da sieht es aus wie im Wald, wurde uns über Funk mitgeteilt“, sagte ein Polizist kurz nach dem Eingang des Einsatzes.

Insgesamt zählte das Polizeipräsidium der Oberpfalz 20 Verkehrsunfälle, die mit dem Unwetter in Zusammenhang stehen. Bei Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach wurden dabei zwei Menschen verletzt. Einen weiteren Verletzten gab es bei Hemau im Landkreis Regensburg. In mehreren Ortschaften – darunter Sinzing, Wenzenbach und Pilsach – war zudem zeitweise der Strom ausgefallen.

Auf der A93 kam es kurz vor der Anschlussstelle Ponholz ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren PKWs. Insgesamt waren 3 PKWs und ein Food-Truck miteinander teilweise schwer kollidiert.

Privatbahnen mit großen Problemen

Auch auf den Gleisen sorgte das Sturmtief für Behinderungen. Die Bahnstrecken Regensburg-Nürnberg und Regensburg-München waren für mehrere Stunden gesperrt. Mehrere Verbindungen fielen laut einem Bahnsprecher aus. „In ganz Bayern kam es zu Beeinträchtigungen auf den Gleisen“, hieß es weiter. Reisende sollten sich vor Reiseantritt auf der Website der Bahn informieren.

Auch Oberpfalzbahn, Vogtlandbahn, Alex, Trilex und Waldbahn hatten am Sonntagabend größere Probleme. Der Zugverkehr der Privatbahnen musste komplett eingestellt werden.

Die Züge fuhren noch zu den nächstgrößeren Bahnhöfen, in denen sie verbleiben sollten, wie das Unternehmen mitteilte. Dort kümmerten sich Einsatzkräfte des BRK und der Malteser um die gestrandeten Fahrgäste.

Am Regensburger Hauptbahnhof befanden sich 250 Menschen in einem Zug, der nicht mehr weiterfuhr. Die Rettungskräfte versorgten die Menschen mit Getränken und Decken.

Ein Busnotverkehr konnte nicht eingerichtet werden, da auch die Busunternehmen den Verkehr größtenteils eingestellt hatten. Das Team der Länderbahn kümmerte sich um die Reisenden und organisierte den Weitertransport. „Wir rechnen auch zum morgendlichen Betriebsstart noch mit Beeinträchtigungen, da die Räumung der Infrastruktur erst nach Abklingen der stürmischen Witterung begonnen werden kann“, war auf der Website der Länderbahn zu lesen.

Wetterdienst warnte vorm Sturmtief

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in den Landkreisen Cham, Kelheim, Schwandorf, Regensburg und Neumarkt am Sonntagabend vor schweren Gewittern. „Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich“, hieß es in einer aktuellen Mitteilung des DWD. Bürger sollten alle Fenster und Türen geschlossen halten. Gegenstände im Freien sollten gesichert werden. „Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen“, warnte der DWD. Um 22 Uhr hob der DWD die Unwetterwarnung auf. Die Einsatzkräfte waren die ganze Nacht noch mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt.

Eine weitere Begleiterscheinung des Sturmtiefs war, dass zahlreiche Alarmanlagen bei Firmen oder Geschäftsbetrieben Alarme auslösten. Hier musste die Polizei trotzdem sofort überprüfen, ob es sich wirklich Fehlalarme handelte.

