Wetter Sturmtief fegte über die Oberpfalz Die Einsatzkräfte waren in der Region im Dauereinsatz. Es entstanden viele Schäden. Menschen wurden nicht verletzt.

Mail an die Redaktion Unzählige Einsätze hatten die Kräfte der Feuerwehr am Sonntagabend auch rund um Regensburg abzuarbeiten. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Insgesamt 123 „sturmtiefbedingte“ Einsätze aus der gesamten Oberpfalz wurden am Sonntag bis Mitternacht an die Polizeieinsatzzentrale Oberpfalz gemeldet. Inzwischen hat sich die Lage entspannt. Der Großteil der 123 Einsätze waren umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, abgedeckte Dächer und herumgewehte Gegenstände wie zum Beispiel Bauzäune. Laut Polizei waren die entstandenen Sachschäden im Einzelnen zwar gering. In der Summe habe es aber viele Schäden gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Diese könnten aber noch nicht genauer beziffert werden.

In der Regensburger Benzstraße fiel kurz vor Mitternacht ein Baum um und beschädigte fünf geparkte Fahrzeuge.

Insgesamt gab es am Sonntagabend neun Verkehrsunfälle wegen umgestürzter Bäume. Auf der A 93 zwischen den Anschlussstellen Windischeschenbach und Falkenberg ereigneten sich allein drei Unfälle mit Sachschaden, als Autos in die auf der Autobahn liegenden Bäume fuhren. Als Folge musste die A 93 in beiden Richtungen bis 22.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden und bis Mitternacht in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt werden.

Bäumen auf Stromleitungen verursachten insgesamt zehn weitere Einsätze mit Schwerpunkt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Menschen wurden laut Polizei durch das Unwetter nicht verletzt.

Lage in NRW beruhigt sich

Nach dem sturmbedingten Ausfall des Zugverkehrs in Nordrhein-Westfalen, wo der Sturm besonders gewütet hatte, sind am Morgen die ersten Züge im Fern- und Regionalverkehr wieder gefahren. „Pendler sollten mit Verspätungen rechnen und sich in den Informationssystemen auf dem Laufenden halten“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montagmorgen.

Viele der verursachten Schäden hätten in der Nacht behoben werden können, so dass im Fernverkehr wieder ein „stabiler Betrieb“ hergestellt sei. Lediglich einzelne Züge sollten noch ausfallen, etwa auf der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main. Einschränkungen gebe es noch auf den Strecken zwischen Köln – Dortmund, Altenbeken – Hamm (Westfalen) sowie zwischen Rosenheim und Kufstein.

Auch S-Bahnen und Regionalzüge seien in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens wieder in Betrieb, auf einzelnen Strecken sei ein Ersatzverkehr mit Taxis oder Bussen eingerichtet. Weil Sturm „Eberhard“ Bäume auf die Gleise geweht und für einen Stromausfall im wichtigen Stellwerk Essen gesorgt hatte, war der Zugverkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW am Sonntagnachmittag komplett gestoppt worden. (du/dpa)

