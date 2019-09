Verkehr Sturmtief „Mortimer“ verursacht Streckensperrungen in Bayern Das Sturmtief „Mortimer“ hat in Bayern zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt.

Mail an die Redaktion „Unwetter“ steht auf einer Anzeigetafel an einem Bahnhof. Foto: Bodo Marks

Nürnberg.Wegen eines umgestürzten Baums wurde am Montagvormittag die Strecke Nürnberg - Augsburg gesperrt. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet, wie ein Bahnsprecher sagte. Auch der Regional- und S-Bahnverkehr war an einigen Orten betroffen. Sprecher der Polizeipräsidien in Ober- und Mittelfranken sagten, im Straßenverkehr habe es vereinzelt wegen umgeknickter Bäume und Äste kleinere Störungen gegeben. Dabei sei aber kein nennenswerter Schaden entstanden.

Wegen eines umgestürzten Baums war der Bahnhof im mittelfränkischen Lauf (rechts der Pegnitz) vorübergehend gesperrt worden. Auf der Linie Regenstauf in den Bayerischen Wald fielen nach Angaben der Bahn Äste in die Oberleitung. Beide Störungen waren am Mittag aber behoben.

Der Deutsche Wetterdienst sagte für Bayern bis zum späten Montagnachmittag starke bis stürmische Böen zwischen 50 und 75 Stundenkilometern voraus. Am Dienstag soll es einzelne starke Gewitter mit Starkregen und Sturmböen aus Westen mit bis zu 85 Stundenkilometern geben. Wegen der Wetterwarnungen wurde in Niederbayern eine geplante Fortbildungsübung der Luftrettungsstaffel abgesagt.

Wer vom Sturmtief betroffen war, kann sein Zugticket bis zum 7. Oktober flexibel nutzen, wie die Bahn mitteilte. Die Zugbindung für diese Fahrkarten sei aufgehoben, auch sei eine kostenlose Stornierung möglich.