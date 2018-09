Unwetter Sturmtief: Zehn Verletzte in Neumarkt Heftige Orkanböen fegten am Sonntagabend über Ostbayern. Bei Neumarkt war ein Kirtabaum auf ein Festzelt gestürzt.

Von Martin Kellermeier

Merken

Mail an die Redaktion Ein Kirwabaum ist auf ein Festzelt in einem Neumarkter Ortsteil gestürzt. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Sturmtief „Fabienne“ ist am Sonntagabend über Ostbayern gezogen. Gegen 19 Uhr erreichten die Einsatzzentrale im Polizeipräsidium der Oberpfalz die ersten Notrufe. Ein Sprecher der Einsatzzentrale berichtete der Mittelbayerischen von über 100 unwetterbedingten Notrufen in der Oberpfalz innerhalb 15 Minuten. Im Neumarkter Ortsteil Lippertshofen war ein Kirtabaum auf ein Festzelt gestürzt. Laut einem Polizeisprecher wurden dabei bis zu zehn Menschen verletzt.

Besonders heftig wütete die Gewitterfront, die starke Orkanböen mit sich brachte, auch im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Die A93 war dort in beide Fahrtrichtungen gesperrt. „Da sieht es aus wie im Wald, wurde uns über Funk mitgeteilt“, sagte ein Polizeisprecher.

Privatbahnen mit großen Problemen

Die Bahnstrecken Regensburg-Nürnberg und Regensburg-München waren für mehrere Stunden gesperrt. Mehrere Verbindungen fielen laut einem Bahnsprecher aus. „In ganz Bayern kam es zu Beeinträchtigungen auf den Gleisen“, hieß es weiter. Reisende sollten sich vor Reiseantritt auf der Website der Bahn informieren. Auch Oberpfalzbahn, Vogtlandbahn, Alex, Trilex und Waldbahn hatten am Sonntagabend größere Probleme. Der Zugverkehr der Privatbahnen musste komplett eingestellt werden.

Die Züge fuhren noch zu den nächstgrößeren Bahnhöfen, in denen sie verbleiben sollten, wie das Unternehmen mitteilte. Ein Busnotverkehr konnte nicht eingerichtet werden, da auch die Busunternehmen den Verkehr größtenteils eingestellt hatten. Das Team der Länderbahn kümmerte sich um die Reisenden und organisierte den Weitertransport. „Wir rechnen auch zum morgendlichen Betriebsstart noch mit Beeinträchtigungen, da die Räumung der Infrastruktur erst nach Abklingen der stürmischen Witterung begonnen werden kann“, war auf der Website der Länderbahn zu lesen.

Wetterdienst warnte vorm Sturmtief

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in den Landkreisen Cham, Kelheim, Schwandorf, Regensburg und Neumarkt am Sonntagabend vor schweren Gewittern. „Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich“, hieß es in einer aktuellen Mitteilung des DWD. Bürger sollten alle Fenster und Türen geschlossen halten. Gegenstände im Freien sollten gesichert werden. „Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen“, warnte der DWD.

Weitere Artikel aus Bayern lesen Sie hier!