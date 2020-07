Anzeige

Suche Suche nach 17-Jährigem aus Grafenwöhr Der Jugendliche war am Montagabend noch mit zwei Freunden unterwegs. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Mail an die Redaktion Andreas Balko wird vermisst. Foto: PI Eschenbach

Grafenwöhr.Seit Montagabend wird der 17-Jährige Schüler Andreas Balko aus Grafenwöhr vermisst. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Mittwoch mit. war er zusammen mit zwei Freunden am Montagabend in einem Waldgebiet, das sich am nordöstlichen Ortsrand zu Grafenwöhr befindet, unterwegs. Dieses grenzt an mehrere Fischweiher, den sogenannten „Bierlohweihern“ an. In der Nähe trennten sich die drei Freunde und Balko wurde seit Montagabend nicht mehr gesehen.

Andreas Balko wird wie folgt beschrieben: Circa 175 cm groß, sehr schlank, circa 65 Kilogramm schwer, kurze schwarze Haare, innenliegende Zahnspange; bekleidet mit schwarzer langer Jeans, helles T-Shirt und schwarzen Nike-Sportschuhen. Zudem dürfte er einen schwarzen Rucksack mitführen.

Seit Mittwochmorgen läuft eine wiederholte Suche mit einem Polizeihubschrauber. Zudem ist das BRK mit einer Drohne im Einsatz.

Bislang ergaben sich keine greifbaren Anhaltspunkte für sein Verschwinden. Wiederholte Befragungen in der Familie und dem Freundeskreis verliefen dahingehend negativ.

Die Polizeiinspektion Eschenbach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer erkennt Andreas Balko wieder und hat ihn seit seinem Verschwinden gesehen? Möglicherweise ist er noch zu Fuß in dem Waldgebiet unterwegs, welches gerne von Joggern und Spaziergängern genutzt wird. Es ist auch nicht auszuschließen, dass er unter Umständen als Anhalter versuchte, mit irgendjemand mitzufahren? Es grenzen im weiteren Bereich die B470, die B299 und eine Kreisstraße (NEW16) an das Waldgebiet an. Auch ein Antreffen im Stadtgebiet Grafenwöhr kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eschenbach unter der Tel.-Nr. 09645/92040, jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise können auch über Notruf 110 mitgeteilt werden.