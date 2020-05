Anzeige

Kriminalität Suche nach Falschparker führt zu Drogenfund und Festnahme Auf der Suche nach einem Falschparker haben Polizisten in einer Münchner Wohnung allerhand Drogen und Waffen gefunden.

Merken

Mail an die Redaktion Blaulicht an einem Polizeiauto. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

München.Beamte klingelten bei einem 55-Jährigen, um zu prüfen, ob er das Auto falsch abgestellt hatte, wie deren Kollegen am Donnerstag berichteten. Als er die Wohnungstür öffnete, bemerkten die Ermittler den Geruch von Marihuana.

In der Wohnung fanden sie am Dienstag mehr als ein Kilogramm Drogen, darunter Cannabis, Kokain sowie Amphetamine. Außerdem entdeckten sie verschiedene Messer, eine Axt und Reizgas. Wegen einer größeren Menge Bargeld und Material für den Verkauf von Rauschgift gehen die Beamten davon aus, dass der Verdächtige mit Drogen dealte. Er wurde festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Übrigens: Der gesuchte Falschparker war er nicht, ließen die Beamten noch wissen.