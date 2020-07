Anzeige

Unfälle Suche nach Mann eingestellt, der in Lech gestürzt ist Die Polizei hat die Suche nach einem 60-Jährigen, der am Freitag in Augsburg in den Lech gestürzt ist, eingestellt.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Augsburg.„Für heute sind keine Suchmaßnahmen mehr geplant“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Wehre am Fluss sollen aber weiterhin von den Betreibern kontrolliert werden.

Der 60-Jährige war am Freitagabend gegen 19 Uhr am Lechufer abgerutscht und in den Fluss gestürzt. Ein Bekannter des Mannes, mit dem der 60-Jährige sich am Ufer des Flusses aufgehalten hatte, alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten suchten die Wasseroberfläche unter anderem mit Hilfe von zwei Hubschraubern und Drohnen ab - ohne Erfolg. Dass der Mann lebend gefunden wird, ist laut Polizei unwahrscheinlich.