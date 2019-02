Naturkatastrophe Suche nach Vermisstem abgebrochen Der 43-Jährige aus dem Landkreis Cham wird nach einem Lawinenabgang vermisst. Ein 42-Jähriger starb in den Schneemassen.

Von Marianne Sperb und Martin Hladik

Mail an die Redaktion Ein Hubschrauber und Einsatzkräfte treffen am Ort ein, an dem sich eine Lawine gelöst hat. Foto: Zeitungsfoto.At/APA/dpa

Cham.Ein Lawinenunglück in den Oberammergauer Alpen forderte ein Todesopfer aus der Oberpfalz. Ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Cham starb unter den Schneemassen, teilten die Landespolizeidirektion Tirol und das Polizeipräsidium Schwaben mit. Nach Recherchen unseres Medienhauses soll der Mann aus Blaibach stammen. Nähere Angaben machte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Sonntag nicht.

Ein zweiter Mann, ein 43-Jähriger, der ebenfalls aus dem Landkreis Cham stammt, wird vermisst. Nach Recherchen unseres Medienhauses soll der Mann aus Furth im Wald kommen. Die Retter setzten die Suche, die sie am Samstag gegen 20 Uhr wegen Dunkelheit und Lawinengefahr abbrechen mussten, am Sonntagmorgen fort. Acht Polizeibergführer der bayerischen Alpinen Einsatzgruppen und ein Alpinbeamter der österreichischen Polizei Reutte wurden in den Bereich geflogen. Es handle sich um ein ausgesprochen lawinengefährdeten Gebiet. Weitere Abgänge seien nicht ausgeschlossen. Das stelle eine erhebliche Eigengefahr für Retter dar, betont die Polizei in ihrer Mitteilung von Sonntagmittag. Die Retter gehen in Frage kommende Bereiche mit Verschüttetensuchgeräten ab und hoffen, ein Signal vom Gerät des vermissten Tourengehers aufzugreifen.

Drei Tourengeher blieben unverletzt

Die Lawine ging am Samstag gegen 14.20 Uhr unterhalb des Gipfels in den Ammergauer Alpen ab und teilte sich in drei Arme. Einer davon erfasste nach bisherigem Kenntnisstand sechs Skitourengeher. Drei der Tourengeher blieben unverletzt; Rettungshubschrauber flogen sie sofort aus dem Gefahrengebiet aus. Ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der 42-Jährige aus dem Landkreis Cham starb in der Lawine, das Schicksal des 43-Jährigen ist offen.

Am Sonntag um 18 Uhr wurde die Vermisstensuche erfolglos abgebrochen. Am Montag will man die Suche fortsetzen, allerdings nicht im Hangbereich, sondern im Tal, wo sich die Schneemassen der Lawine aufgeschlagen sind.

Die Rettungsarbeiten waren am Samstag erschwert worden, weil rund 70 Einsatzkräfte extra in das Suchgebiet eingeflogen werden mussten, der Grund: Die Plansee- und Ammerwaldstraße, die auf österreichischem Gebiet unterhalb des Lawinenareals verläuft, war wegen hoher Lawinengefahr gesperrt.

Die drei Lawinen waren nach Angaben der Polizei unterhalb des Gipfels der Schäferblasse abgegangen. Auf rund 1300 Meter Höhe kamen die Schneemassen zum Liegen. Der Einsatzort lag nicht weit von einem Tiroler Hotel entfernt. Das Gebäude wurde von den Lawinen aber nicht getroffen. Im Einsatz waren laut Polizei Teams der österreichischen Bergrettung und der bayerischen Bergwacht.

Was die Lawine und die tragischen Folgen ausgelöst hatte, ist noch unklar. Die Ermittlungen haben Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe des bayerischen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West übernommen.

Erst krachten am Samstag die drei Lawinen an der deutsch-österreichischen Grenze Richtung Tal, wenig später ging dann, rund 70 Kilometer entfernt, eine Lawine in Kühtai in Tirol ab. Auch bei dem Unglück in Kühtai starb ein Mensch. Die beiden tödlichen Vorfälle ereigneten sich genau 20 Jahre nach der Lawinenkatastrophe von Galtür, bei der damals 31 Menschen ums Leben gekommen waren.

Die Lawine in Kühtai ging gegen 15.30 Uhr in sehr steilem Gelände ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde ein 27-Jähriger verschüttet, der zuvor mit einem Begleiter auf den 12er Kogel gestiegen war. Er wurde von der Lawine erfasst und laut Polizei etwa 50 Meter mitgeschleift. Er konnte nur noch leblos aus den Schneemassen geborgen werden.

