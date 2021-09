Anzeige

Fussball Süle ersetzt Hernandez in Bayern-Abwehr: Musiala für Gnabry Der FC Bayern München tritt zum Champions-League-Start beim FC Barcelona mit Jungstar Jamal Musiala und Niklas Süle in der Startformation an.

Mail an die Redaktion Bayerns Jamal Musiala (r) jubelt zusammen mit Alphonso Davies. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

München.Im Vergleich zum Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig (4:1) ersetzt Süle beim deutschen Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend den französischen Weltmeister Lucas Hernandez in der Viererkette. Musiala kommt für den angeschlagenen Serge Gnabry, der auf der Bank sitzt. Bei Barcelona um den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen steht der frühere Münchner Philippe Coutinho nicht in der Anfangself.

