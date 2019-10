Backen Süße Träume für Weihnachten Die neueste Ausgabe der MZ-Küchenschätze verrät die besten Rezepte für die Weihnachtsbäckerei. So wird das Fest köstlich.

Von Angelika Lukesch

Mail an die Redaktion Viele versierte Hobbybäckerinnen und -bäcker haben zum Gelingen der neuen Ausgabe der MZ-Küchenschätze beigetragen. Foto: Tino Lex

Regensburg.Noch haben die Herbststürme nicht alle Blätter von den Bäumen geweht, die Herbstsonne erinnert an manchen Tagen noch ein bisschen an die Wärme des vergangenen Sommers. Die mit Lebkuchen und Spekulatius, Nikoläusen und Stollen voll geräumten Regale der Supermärkte künden jedoch jetzt schon von all den süßen Freuden, die sich rund um Weihnachten entfalten werden.

Spätestens jetzt überlegen all die engagierten Hobbybäcker, welche süßen Leckereien, zart schmelzenden Köstlichkeiten und exquisiten Gaumenschmeichler sie für die Advents- und Weihnachtszeit für ihre Lieben herstellen wollen.

Stollen und Plätzchen



Mit der neuesten Ausgabe der MZ-Küchenschätze wird die Plätzchenzeit eingeläutet und damit die wohlige Zeit, in der es in der Küche herrlich duftet und man es sich bei einer brennenden Kerze mit einer Tasse Tee so richtig gemütlich machen kann. Natürlich haben die meisten Weihnachtsbäcker eine gewisse Auswahl an Plätzchenrezepten, die sie in jedem Jahr backen.

„Ohne Vanillekipferl ist es kein richtiges Weihnachten“, sagen die einen, die anderen schwören auf „Butterplätzchen“, wie zum Beispiel Sabine Grundler aus Oberviechtach. Sie ist eine der Rezepteinsenderinnen für die neueste Küchenschätzeausgabe. Dieses Heft ist gefüllt mit 60 erprobten und garantiert gelingenden Rezepten für weihnachtliche Kuchen, Lebkuchen, Stollen, Plätzchen & Co. Wahre Meisterbäcker aus der Region haben aus dieser Ausgabe mit dem Titel „Zucker, Zimt und Weihnachtszauber“ eine wahre Schatzkiste für herrliches Backwerk und Süßspeisen rund um die Advents- und Weihnachtszeit gemacht.

Makronen-Kuchen und Stollen im Glas

Allein die Bilder lassen dem Betrachter schon den Duft der Bäckereien erahnen und die Atmosphäre der ebenso geschäftigen wie staaden Zeit erspüren. Schon auf den ersten Seiten zieht der Kokosmakronen-Schokokuchen von Sandra Weiß aus Abensberg den Blick auf sich. Wie ein Stück dieses herrlichen Kuchens wohl schmecken würde? Am besten einfach selbst nachbacken! Martina Brock aus Lupburg hat einen Käse-Sahne-Baumkuchen mit Zimtsternen eingesandt, bei dem allein schon die Zutatenliste den herrlichsten Gaumenkitzel verspricht. Die junge Frau ist auch für das Rezept des „Stollen im Glas“ verantwortlich, der wie ein kleiner Bruder des großen Stollens auf der gegenüberliegenden Seite unglaublich appetitlich für sich wirbt.

Und das ist noch lange nicht alles: Marzipan-Orangen-Plätzchen, Schwarzwälder Bömbchen, Eulen-Plätzchen oder exquisite Chiliplätzchen und viele weitere weihnachtliche Naschereien präsentieren sich auf den Fotos in süßer Pracht. Auch Justina Binder aus Siegenburg ist eine begeisterte Bäckerin. Sie probiert gerne mal etwas Neues aus, wie zum Beispiel die Erdnussplätzchen, deren Rezept man im neuen Heft findet. Für die Likörspitzen von Sabine Grundler benötigt man einen speziellen Holzmodel, aber die Mühe lohnt sich, denn diese Plätzchen stechen aus jedem Plätzchenteller heraus. Die Bärentatzen von Gisela Hartmann werden nach einem alten Familienrezept gebacken und dürfen bei Familie Hartmann in keiner Adventszeit fehlen.

Doch damit nicht genug. Lust auf feine Teilchen an Weihnachten? Auch Rezepte hierfür finden sich im Heft in großer Zahl und Vielfalt. Da gibt es Weihnachts-Cantuccini von Isabella Birner, Lebkuchenbrownies von Monika Keller oder Rudolf-Cakepops von einem der wenigen Weihnachtsbäcker, Josef Schraut aus Erbshausen. Seine Cakepops haben Brezelohren und rote Smartiesnasen. Das perfekte Weihnachtsgebäck für Kinder!

Naschereien aus der Oberpfalz



Beim Weiterblättern im Heft werden die Geschmacksnerven ohne Unterlass stimuliert. Zimtsterntraum mit Apfelmussorbet, Vanillekipferlmousse, Spekulatiustiramisu, Joghurt-Himbeer-Traum oder portugiesische Bohnentörtchen (eines der Profirezepte von Alyssa von Hugo, Genussexpertin bei Rehorik Kaffeerösterei) verlocken zum ausprobieren. Und weil der Mensch nicht allein vom Brot respektive Plätzchen leben kann, verraten Petra Schuhbauer und Angelika Schillinger noch die Zubereitung von Lebkuchenlikör und Sauerkirschpunsch. Neben all diesen Weihnachtsrezepten finden sich im neuen Heft auch Profi-Rezepte, wie die Nuss-Nougat-Stäbchen von Manuel Fiedler und Stefanie Rothaichner (TrachtHaus in Essenbach.) Wer noch mehr Rezepte (auch Kochrezepte) braucht, kann sich ab 15. November das Buch „Meine Küchenschätze: So kocht die Oberpfalz“ oder den Rezeptkalender 2020 besorgen. Die Vorweihnachtszeit kann beginnen!