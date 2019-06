Tiere Summende Stadtschwärmer liegen im Trend Immer mehr Menschen wollen imkern. Auch mitten in einem Stadtgebiet. Aber tut das den Bienen wirklich gut?

Von Katia Meyer-Tien

Merken

Mail an die Redaktion Alle paar Tage kontrolliert der Münchner Stadtimker Ihsan Kocas seine Bienen auf dem Friedhof Obermenzing. Foto: Katia Meyer-Tien

München.Dicht an dicht krabbeln die Bienen über die Waben. Vielleicht merken sie gar nicht, dass Ihsan den Rahmen mit den Honigwaben, an denen sie gerade arbeiten, aus dem Holzkasten genommen hat, vielleicht sind sie zu beschäftigt, auf jeden Fall scheint es ihnen herzlich egal zu sein. Auch dann noch, als Ihsan ein paar von ihnen sanft zur Seite schiebt und mich auffordert, einen Finger in die weichen Waben zu drücken.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##### ###### ######## ### ##### ### #### ######### ######, ### ###### ######## ######, ## ###### ### ####### ######## ####### ## #####. #######, #### ### ### ######## ## ###########, ## ### #### ###### ############ ######, ######## ##### ### ############## ######, #### #### ##### ########### ### ######### ######.

###### #### ## #####

##### #### ######## ###### ######, ### ### ############ ### ### ######, ### ###### ### ### #####. ###### #### ## #####, ###########, ######## ### #######. ## ### #### ### #### ### #####-### ### ####### ######## ########. „###### ######“ ### ######## ### #### #########, ### ### #### #####, ########### ### ######### ####### ######### ######. „######“ ### „#### #####“ ###### ##### ###### ###### ### ####### ########## ##### ### ######## ### ######## ###. ######### ### ### #############. ### ######## „########“ ####### ######### ##### ### ###### ########.

### #### #### ## ## #### ### „###########“, ### ##### #### ##### ################: ### ######## #####-## #### ##### ### ##### ###### ######, ### ### ###. ### ### „###########“ ######### ### ######################## ################# ### ###### ## ############ ## ####### ########## ##. ### ######### ### ####, #### ### ##### ### ##### #### ##########.

####### ### #######, ########### ### ##########, #### ######### ##### ##### ##### ### ###, ####### ##: „###### ####### ##### #### ### ####, ### ###### ## ######## ##### ######### ### ### #### ######“. ##### #######, ## ##### ### ######: ### ##-####### ### ########## ###-##########, #### ##### ############# ###### ## #### ##### ### #####, ##### ######## ## „#############“, „##### ###########“ ### „##### ###########“, ####### ############ ### -########## ### #### ##########. #### ### ############ ### ## ## ##### ########## ## #######. ### ##### ######## ### ### ########, #### ##, ### ##### ### ######## ### ######## ### ##########, #### ##### ############ ###### ### ### ######### ### ##### ### #######.

########### ##### ##### ### ########### ##### ### ###########, ############## ### ####### ### ##########, ############ ########## ### ### ###########, ##### ### ### #### ##### ### ############ ### ############## ### ############, ############ ############### ######## #####. #### ######### #### ### ####### ### ### ##########: ###### ### ###### ############### ### ######## ######### ##### ####, ## ### ## ##### ####### ##### ####### ####### ### ############ ##################### ######### ############ ###### #####.

############# ### ########

### #### ### ### ############ ##### ############. ### ##### ### ##### ####### ########## ############, ########### ##### ######## ### ### #########, ##### ## ### ######: ##### #####, ### #### #### ###### ##### ## ### ###### ##### ### #### ### ########## #####, ### #### ### ############# #######, ### ## ##### ### ######## ######### #########, #################### ### #################### #### ##### #######.

## ##### ##### #######, #################### #### #### ###########, ### ###### ### ######-#####-### #### ############# #######, #### ### ######### ## ### ###### ### ##### ###### ######. #### #### ## ##### #####, #### #### ####### ########## ##### ########### ##########. ######### #### ######## ###### ########## ########### ###, ### ### „### ###### ##### ##### ########“. ### ######### #### #### ## ##########: ## #################### ### ##### ########### ########## ###### ### ########### ### ######.

## ###### ##### ###### ########, ### ##### ####### ##### ##### ######, ########, ### ### ###### ############ ######, ### ########, ### ####### ### ######### ####. ### #########, #### #####, ##### ## ## ######## ###### ###########, #### ####### ####### ##### ######, ## ### #################### ##### ## ######: „###### ### ##### ## ### ##### ######“. #### ##### ##### #### ## ##### ### ##### ################## ########, ##### ########, #### ### #### ######### ### ### ########## ########### ###. ###### ############### ######## ## ### #### ## #######. #### ### ### #### ### ###### #### #####: „### ###### ### ####, #### ### #### ######“.

####### ########### ### ###### #### ## ####