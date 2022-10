Legenden-Derby „Super Tag“: FC Bayern gewinnt gegen 1860 München

Im Münchner OIympiastadion hat der FC Bayern das stimmungsvolle Legenden-Derby für den guten Zweck gegen Lokalrivale TSV 1860 München gewonnen. Anlässlich von 50 Jahre Olympiapark besiegten Giovane Elber & Co. eine von Werner Lorant, Roland Kneißl und Karsten Wettberg betreute „Löwen“-Auswahl am Sonntag mit 8:6 (3:2). Vor rund 25.000 Zuschauern eröffnete Elber in der 3. Minute die Fußball-Gaudi für seine von Stefan Effenberg, Michael Henke und Raimond Aumann gecoachte Auswahl.

dpa