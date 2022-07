Fußball Supercup-Spiel von RB Leipzig gegen FC Bayern ausverkauft

Das Supercupspiel zwischen Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München ist ausverkauft. Das teilte RB am Freitag mit. Allerdings könnten in den kommenden Tagen noch Rückläufertickets zur Verfügung stehen. Das Duell der beiden Fußball-Bundesligisten wird am 30. Juli (20.30 Uhr) in der Leipziger Red Bull-Arena ausgetragen.

dpa