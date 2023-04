Projekt Supermarktkassen laden zum Plauschen ein

Smalltalk gegen Einsamkeit: Bayern startet eine Initiative für langsame Supermarktkassen für den Plausch mit dem Kassenpersonal. In Schwaben ging deswegen am Donnerstag auf Initiative des Gesundheitsministeriums in einem Markt eine „Ratschkasse“ in Betrieb, in Unterfranken hatte ein Lebensmittelmarkt bereits vor fast zwei Monaten solch ein Projekt ins Leben gerufen.

dpa