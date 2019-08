Kriminalität SUV auf Ladefläche war Diebesgut Schleierfahnder stoppen in Waidhaus rumänischen Transporter und werden fündig. Der BMW X 6 wurde in Luxemburg gestohlen.



Dieser BMW wurde von der Polizei bei einer Kontrolle sichergestellt.

Waidhaus.Bei der Kontrolle eines rumänischen Kleintransporters entdeckten Schleierfahnder am frühen Dienstagmorgen in Waidhaus besondere Fracht: Auf der Ladefläche stand ein neuwertiger weißer BMW X 6, für den der Fahrer des Transporters keine Papiere vorweisen konnte. Eine weitere Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug in Luxemburg als gestohlen geworden war. Wert des Diebesguts: rund 50 000 Euro.

Der SUV wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat gegen den 41-Jährigen Ermittlungen wegen Hehlerei eingeleitet.

