Verkehr SUVs bei Aquaplaning besonders gefährdet Nicht nur Geschwindigkeit und Fahrbahnbelag sind bei Regen ein Problem. Wir zeigen die Aquaplaning-Hotspots der Oberpfalz.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Auch auf der A3 im Landkreis Neumarkt kam es Anfang August bei Starkregen zu mehreren Aquaplaning-Unfällen. Foto: vifogra / Haubner

Regensburg.Zwölf Fahrzeughalter sind am Dienstag, dem ersten Regentag dieser Woche, in der Oberpfalz verunglückt. Die Autobahnbrücke bei Sinzing ist einer von mehreren Aquaplaning-Hotspots in der Oberpfalz. Meist ist es nicht nur eine nicht angepassten Fahrweise, die zu Aquaplaning-Unfällen führt. Auch das Fahrzeug selbst spielt eine wichtige Rolle.

##### #########, ############## ### ################# #########, ######## ### ###########. ## ####### ## ### ###########-######## ##### ############# #####. ##### #### ### #### ### ### ####### ######### ### ####### ##### ############ ###### ### ############# ###. „###### ###### #### #### ##### ## ############### ###### ### #####.“ ### ######### #### ######### ######, ############### #### ####. ## #### ## ########## ##### ### ### ### ###########, ####### ##### ######## ######### ### ######### ####### ###### ### ##############. „#### ### ############ #### # ##### ######## ### ############.“ ##### ####### #### ### ########## ######## ###### ### ########, ### ## ##### ############# ####### ### ################ #####. ####### ### ###### #### #### ##### #### #######.

### ##### ######## ############ ##### ### ######## ### ######### ####, ## ####### ### ############ ## ##########. ### ########## ########## #### ### #######. ######## #### #### ######, ##### ###### ########## ###, #### ##### ##############. ######## #### ### ### ###########. ### ## ## #### #### ## ####### ########### ### ### ###########.

###########-####### ######## #### ####### ####, ## ### ########## ### ####### ############### ######### #### − ## ### ##### #### ### ########## #### ### ########### ###########. ### ################ ######### ### ### ######### ### ######## ### ############ #########. ####### ##### ## ### ### ######## # ## ####### ########## ## ###### ############### ### ########## ###### ######## ## ########. ### ######## ####### ### ### ### ######## # ### ####### ########### #### ## ############# ########. ###########-###### ######## #### ### ### # ## ## ####### ######## ## ############# #######. #### ## ### ################ ########## ############ ### # ## ## ############# ####### ########## ##### ### ############. ### ########## ###### ## ###### ####### ##### ######## ### #########- ### ############ #######, ######## #### ## ############################ ### ######### ## ####### ####### #### ########## ## #############, ## ### ########### ## ##########, ## ############### ##### #####. #### ### #### #### #### ##############, ########### ##############, ######## ###### ### ##### ## ########. ## ###### ######### ####### ##### #### ### ############ #### ######## ##.

### ##### ########

###########-####### ###### ########### ##### ######### #######, ## ## ### ##### ##### ########## ############### ### ####### ###, #### ############### ######. ## ##### ## ##### #### ## ### ################### ########. ## ########## ##### ###### ####### ########## ######, #### ###### ### ############### ##### ########### ### ########## ######### ##### ### ####### ########### ####.

## ######### #### ###### ###### ### ######### ## ### ######### #########. ######### ####### ####### ##### #### ## ### ############# ########### #### #### ########## ######## ### ##### ### ### ######## ##, ### ## ###### ## ############## ####. ## ##### ###### #### ### ####### ##### ###, #### ### ############### ## #### ###. „###### #### ### #################### ########, ####### ########## ##### ### ########## ### ######## ### ############ ### ###### #############, ####### #### #### #### ############### ######### ########“, #### ############### ######. ####, ## ### #### ### ####### ####: „## ################ ####### ### ######## ########### ### ####### ####.“