Finanzen Synode der evangelischen Kirche endet mit Herbsttagung Nach fünf Tagen endet heute die Landessynode der evangelischen Kirche in Bamberg.

Mail an die Redaktion Heinrich Bedford-Strohm, evangelischer Landesbischof, spricht auf der Landessynode. Foto: Andreas Gebert/dpa/Archivbild

Bamberg.Im Abschlussgottesdienst wird Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm die 108 Synodalen nach sechsjähriger Amtszeit verabschieden. Die Herbsttagung war das letzte Treffen der Synode in dieser Zusammensetzung.

Bei der Synodalperiode von 2014 bis 2020 sei ein roter Faden erkennbar, sagte Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel. „Ich sehe ihn, den roten Faden Gottes, der auch das verknüpft, was nicht danach aussieht, als könnte es sich zusammenfügen.“ Ein solcher roter Faden sei der Beschluss zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, das Stimmrecht für Jugenddelegierte und das Schwerpunktthema Frieden gewesen. Am 8. Dezember werden Kirchenvorsteher in ganz Bayern die neuen Synodalen wählen.