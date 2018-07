Kriminalität Täter flüchtet nach bewaffnetem Banküberfall

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Pfaffenhofen an der Glonn.Nach einem Banküberfall im Landkreis Dachau ist der bewaffnete Täter am Freitag unerkannt geflüchtet. Er hatte die Bankangestellten in Pfaffenhofen an der Glonn nach Angaben der Polizei mit einer schwarzen Pistole bedroht und mehrere Tausend Euro erbeutet. Sein Gesicht maskierte der Mann mit einer braunen Strumpfhose. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Räuber, zunächst ohne Erfolg.