Tag der offenen Behördentür: Spaenle besucht neue Ämter

Weißenburg.Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) hat zum Tag der offenen Behördentür am Samstag neu eingerichtete Ämter besucht. „Die Ansiedlung neuer Behörden des Freistaats im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen kommt gut voran“, sagte Spaenle am Samstag. In dem Landkreis sind neue Behörden angesiedelt, in denen bis zu 150 Arbeitsplätze entstehen sollen. Rund 60 Mitarbeiter sind in den neuen Behörden bereits beschäftigt. So wurde in Weißenburg die Landesstelle für nichtstaatliche Museen und die Koordination Archäologisches Welterbe angesiedelt. In Gunzenhausen wird momentan das Landesamt für Schule aufgebaut und ein Prüfungsamt des Bildungs- und Wissenschaftsministerium eingerichtet.