Geschichte Tag der offenen Tür auf der Walhalla Am 4. Mai haben Besucher freien Eintritt im Wahrzeichen in Donaustauf. Grund ist der 100. Geburtstag der Schlösserverwaltung.

Donaustauf.Einen Tag der offenen Tür mit freiem Eintritt gibt es am Freitag (4. Mai) auf der Walhalla in Donaustauf (Kreis Regensburg). Die Bayerische Schlösserverwaltung feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen mit einer Veranstaltungsreihe in mehreren Wahrzeichen des Freistaates, wie das Heimatministerium am Montag in München mitteilte. Weitere Orte sind die Burg Trausnitz in Landshut (8. Juni), Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg (22. Juni), die Residenz München (29. Juni), die Residenz Würzburg (13. Juli) sowie die Kaiserburg Nürnberg (21. Juli).

König Ludwig II. hatte die Walhalla zwischen 1830 und 1842 erbauen lassen. Architekt war Leo von Klenze. In dem Nachbau eines griechischen Tempels sind mehr als 100 Büsten deutscher und europäischer Geistesgrößen ausgestellt. Am 4. Mai haben alle Besucher von 14 bis 22 Uhr freien Eintritt. Eröffnet wir der Tag der offenen Tür von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU).

