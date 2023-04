Sportveranstaltung „Tag des Handballs“ mit zwei Länderspielen in München

Der „Tag des Handballs“ steigt in diesem Jahr in München. Im Rahmen der Veranstaltung am 5. November trifft die deutsche Männer-Nationalmannschaft auf den Olympia-Vierten Ägypten und die Frauen-Auswahl auf Ungarn. Dies teilte der Deutsche Handballbund am Mittwoch mit.

dpa