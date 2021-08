Anzeige

Polizei Tanklastzug nach WC-Pause verschwunden Nach einer nächtlichen Toilettenpause in der Oberpfalz hat ein Lkw-Fahrer seinen Tanklastzug als gestohlen gemeldet.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens.

Windischeschenbach.Das staunte ein Lkw-Fahrer nicht schlecht, als er von einer Toilettenpause auf einem Autobahnrastplatz zurückkehrte und sein Gefährt nicht mehr vorfand. Der Mann hatte bei dem mit 30.000 Litern Motorenöl beladenen Sattelzug nach eigenen Angaben zwar die Fahrerkabine mit der Fernbedienung verschlossen, aber den Zündschlüssel nicht abgezogen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Bei der umfangreichen Fahndung in der Nacht habe es aber schnell Entwarnung gegeben. Das Fahrzeug stand mitsamt Ladung und unberührt nur rund 100 Meter vom vermeintlichen Tatort entfernt am anderen Ende des Parkplatzes nahe Windischeschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Der Fahrer hatte der Polizei zufolge wohl einfach den Abstellort verwechselt. (dpa)