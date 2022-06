Freyung-Grafenau Tankstellen-Überfall: Angestellte werfen Gegenstände

Angestellte einer Tankstelle in Niederbayern haben sich gegen einen bewaffneten Überfall mit dem Werfen von Gegenständen gewehrt und den Mann in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 38-jähriger Mann am Sonntag eine Tankstelle in Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau) überfallen und wollte sich an der Kasse bedienen.

dpa