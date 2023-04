Ansbach Tankstellenwart hindert Betrunkene an Weiterfahrt

Ein Tankstellenwart hat im Kreis Ansbach verhindert, dass zwei Betrunkene mit dem Auto weiterfahren, und ist daraufhin von einem der beiden körperlich angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Tankwart am Karfreitagabend bemerkt, dass ein 55-Jähriger und sein Beifahrer an seiner Tankstelle in Leutershausen stark alkoholisiert waren. Er verwickelte sie zunächst in ein Gespräch. Als sich die beiden wieder in den Wagen setzten, zog der Tankwart den Autoschlüssel heraus und ging zurück in die Tankstelle.

dpa