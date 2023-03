Oberbayern Tankwagen verliert rund 300 Liter Heizöl an Raststätte

An einer Raststätte auf der Autobahn 8 bei Rosenheim sind am Freitag schätzungsweise rund 300 Liter Heizöl aus einem Tankwagen ausgelaufen. Der Fahrer habe das Öl unzulässigerweise aus dem Anhänger in den Tank des Zugfahrzeuges pumpen wollen, dabei sei ihm wohl ein Bedienungsfehler unterlaufen, sagte ein Sprecher der Verkehrspolizei in Rosenheim. Gegen den Mann wurden den Angaben nach strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wegen Bodenverunreinigung und des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen.

dpa