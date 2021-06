Anzeige

Tarife Tarifstreit im Handel: Warnstreiks in Betrieben geplant Verdi verstärkt den Druck im Tarifkonflikt des bayerischen Groß- und Einzelhandels.

Mail an die Redaktion „Warnstreik!“ steht auf einem Schild. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

München.Am Freitag startete die Gewerkschaft ihre bisher größte Aktion in der laufenden Tarifrunde, wie sie mitteilte. Im Laufe des Tages soll es dabei Warnstreiks in mehr als 50 Betrieben im Freistaat geben. In einigen laufen die Warnstreiks den Angaben zufolge bereits seit Tagen.

Mit der Aktion am Freitag will Verdi unter anderem Baumärkte, Supermärkte, Parfümerien, Bekleidungsgeschäfte, Möbelhäuser in verschiedensten Teilen Bayerns treffen. Kundgebungen sind in Augsburg, Brunnthal und Nürnberg geplant.

„Die Handelskonzerne machten während der Pandemie Rekordumsätze und jetzt verweigern die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen den Respekt und die Wertschätzung durch Entgelterhöhungen“, begründete der Verhandlungsführer im Einzel- und Versandhandel, Hubert Thiermeyer, die Warnstreiks. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent plus 45 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

