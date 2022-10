Handwerk Tarifverhandlung für Bäcker: Keine Einigung, aber Zuversicht

Die Tarifverhandlungen für die bayerischen Bäckereien haben in der ersten Runde kein Ergebnis gebracht. Man habe zu weit auseinandergelegen, sagte der Verhandlungsführer der Arbeitnehmerseite, Kurt Haberl, am Dienstag. Allerdings zeigte er sich zuversichtlich, dass beim nächsten Treffen am 10. November eine Lösung gefunden werde.

dpa