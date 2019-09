Kriminalität Taschendiebe im Wiesnzelt festgenommen Vier Diebe sind in einem Bierzelt auf dem Oktoberfest von der Polizei festgenommen worden.

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archivbild

München.Zwei 25 und 26 Jahre alte Männer wurden dabei beobachtet, wie sie mehrere Jacken klauten, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Fahnder sahen anschließend, wie der ältere der Männer einem dritten Mann zwei Mobiltelefone übergab. Bereits am Samstag fielen die Männer einem Taschendiebfahnder auf, als einer von ihnen in einem Festzelt versuchte zu stehlen. Da entkamen die Männer jedoch.