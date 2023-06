München Tatverdächtige nach Tötung eines 76-Jährigen in U-Haft

Fast fünf Monate nach der Tötung eines Seniors in München ist eine 51-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Der Frau wird vorgeworfen, den 76-Jährigen am 9. Januar in seiner Wohnung mit „einem einseitig geschliffenen Werkzeug“ - beispielsweise einem Messer - getötet zu haben, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

dpa