Unfälle Taucher bergen Angler im See Taucher haben im Chiemgau einen untergegangenen Angler aus dem Tachinger See geborgen.

Foto: Soeren Stache/Archivbild

Waging.Der 31-Jährige war am Sonntagvormittag aus seinem Ruderboot in das Gewässer gestürzt. Nach einem Großeinsatz mehrerer Wasserwachten aus den umliegenden Gemeinden im Kreis Traunstein konnte die Tauchergruppe der DLRG den Mann schließlich finden und ans Ufer bringen. Er wurde am Ufer wiederbelebt, hatte jedoch so viel Wasser geschluckt, dass er in Lebensgefahr war. Das Bayerische Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus Traunstein.